Информация о правообладателе: Rainbow Station Music
Сингл · 2022
Bir Sebep Daha Verdin
Другие альбомы исполнителя
Haline Vah2023 · Сингл · Düşüngeç
Kalpsiz Birisi2022 · Сингл · Düşüngeç
Bir Sebep Daha Verdin2022 · Сингл · Düşüngeç
Senle Şöyle Şurada2021 · Сингл · Düşüngeç
Bulutlar Defterim2021 · Сингл · Düşüngeç
Bir Kum Tanesi (Akustik)2021 · Сингл · Düşüngeç
Gitmelerdesin2021 · Сингл · Düşüngeç
Baştan Biten Aşklar2021 · Сингл · Düşüngeç
Akşam Güneşi Gezginleri2020 · Сингл · Düşüngeç
Artık Başkasının Problemisin2020 · Сингл · Düşüngeç
Günümün Güneşi2020 · Сингл · Düşüngeç
Aklımdasın2020 · Сингл · Düşüngeç
Mumble içinde yokluk.2019 · Сингл · Düşüngeç
Siyah Beyaz2018 · Альбом · Düşüngeç