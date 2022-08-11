О нас

El Puma de Sinaloa

El Puma de Sinaloa

Альбом  ·  2022

La Muerte Me Anda Buscando

#Поп
El Puma de Sinaloa

Артист

El Puma de Sinaloa

Релиз La Muerte Me Anda Buscando

#

Название

Альбом

1

Трек La Muerte Me Anda Buscando

La Muerte Me Anda Buscando

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:28

2

Трек El Padre De Todos

El Padre De Todos

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:57

3

Трек El Triunfo En Las Manos

El Triunfo En Las Manos

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:58

4

Трек De Ramones a Teran

De Ramones a Teran

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:12

5

Трек Por Nada Cambio MI Vida

Por Nada Cambio MI Vida

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:49

6

Трек Manjar Prohibido

Manjar Prohibido

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

3:29

7

Трек El Toro

El Toro

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

3:00

8

Трек Un Jinete En El Camino

Un Jinete En El Camino

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

3:23

9

Трек Perita En Dulce

Perita En Dulce

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

3:15

10

Трек Lino Rodarte

Lino Rodarte

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:51

11

Трек Pedro Ivan

Pedro Ivan

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

2:23

12

Трек Jaime Bajillas

Jaime Bajillas

El Puma de Sinaloa

La Muerte Me Anda Buscando

3:47

Информация о правообладателе: EL PUMA DE SINALOA
