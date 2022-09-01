О нас

Nathan Colberg

Nathan Colberg

Альбом  ·  2022

Dream On, Kid. (Reimagined)

#Поп
Nathan Colberg

Артист

Nathan Colberg

Релиз Dream On, Kid. (Reimagined)

#

Название

Альбом

1

Трек Gateway Bridge

Gateway Bridge

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:19

2

Трек Gold

Gold

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

2:56

3

Трек Oblivion

Oblivion

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:11

4

Трек Around the World

Around the World

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:28

5

Трек Hold You Tonight

Hold You Tonight

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:14

6

Трек Rest in You

Rest in You

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:31

7

Трек Gateway Bridge (Reimagined)

Gateway Bridge (Reimagined)

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:16

8

Трек Gold (Reimagined)

Gold (Reimagined)

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:21

9

Трек Oblivion (Reimagined)

Oblivion (Reimagined)

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:34

10

Трек Around the World (Reimagined)

Around the World (Reimagined)

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:21

11

Трек Hold You Tonight (Reimagined)

Hold You Tonight (Reimagined)

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:15

12

Трек Rest in You (Reimagined)

Rest in You (Reimagined)

Nathan Colberg

Dream On, Kid. (Reimagined)

3:20

Информация о правообладателе: Tone Tree Music / Nathan Colberg
