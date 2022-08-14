О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

StaFFорд63

StaFFорд63

,

Bakhtin

Сингл  ·  2022

18 лет

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз

67 лайков

StaFFорд63

Артист

StaFFорд63

Релиз 18 лет

#

Название

Альбом

1

Трек 18 лет

18 лет

StaFFорд63

,

Bakhtin

18 лет

2:55

Информация о правообладателе: VS music / United Music Group
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Загадай желание
Загадай желание2025 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Заигрались
Заигрались2025 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Скуф
Скуф2025 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Formula 63
Formula 632025 · Альбом · StaFFорд63
Релиз Тишина
Тишина2025 · Сингл · Bakhtin
Релиз Кардинал
Кардинал2025 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Райзап
Райзап2025 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Ау
Ау2025 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Как можно (prod. by sakura)
Как можно (prod. by sakura)2025 · Сингл · T1ONE
Релиз Саундхилинг, Pt. 2 (На лирике)
Саундхилинг, Pt. 2 (На лирике)2025 · Альбом · StaFFорд63
Релиз Саундхилинг, Pt. 1 (За житуху)
Саундхилинг, Pt. 1 (За житуху)2025 · Альбом · StaFFорд63
Релиз С тобой
С тобой2024 · Сингл · StaFFорд63
Релиз Самогон
Самогон2024 · Сингл · НЕ.KURILI
Релиз Тёмные ночи
Тёмные ночи2024 · Сингл · НЕВСКИЙ

Похожие альбомы

Релиз Денег нет
Денег нет2020 · Альбом · StaFFорд63
Релиз 39
392022 · Альбом · StaFFорд63
Релиз Выбор
Выбор2021 · Сингл · Истов
Релиз Я уезжаю, брат
Я уезжаю, брат2022 · Сингл · MirON42
Релиз В наших сердцах
В наших сердцах2024 · Альбом · MirON42
Релиз Будем живы брат
Будем живы брат2022 · Сингл · MirON42
Релиз Былое
Былое2023 · Сингл · Primo Block
Релиз ХешТегЛагерям
ХешТегЛагерям2022 · Сингл · WANTARAM
Релиз Брат не горюй
Брат не горюй2020 · Сингл · Slavik Pogosov
Релиз Что происходит
Что происходит2022 · Сингл · MirON42
Релиз Брату
Брату2020 · Сингл · Истов
Релиз На мели
На мели2023 · Сингл · Slavik Pogosov
Релиз Дворовая
Дворовая2022 · Сингл · Саша Джаз
Релиз К чёрту вашу любовь
К чёрту вашу любовь2021 · Сингл · Slavik Pogosov

Похожие артисты

StaFFорд63
Артист

StaFFорд63

Маракеш
Артист

Маракеш

ALIB
Артист

ALIB

Не Ради Денег
Артист

Не Ради Денег

Ханаро
Артист

Ханаро

Lady Bro
Артист

Lady Bro

MirON42
Артист

MirON42

Антиреспект
Артист

Антиреспект

Максим Апрель
Артист

Максим Апрель

АлСми
Артист

АлСми

Истов
Артист

Истов

Adam Maniac
Артист

Adam Maniac

Мафик
Артист

Мафик