Smock Sb

Smock Sb

Альбом  ·  2020

THE BLACK ROSE

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз

1 лайк

Smock Sb

Артист

Smock Sb

Релиз THE BLACK ROSE

#

Название

Альбом

1

Трек ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:13

2

Трек ЭКИБАС

ЭКИБАС

Smock Sb

THE BLACK ROSE

1:30

3

Трек ГРЯЗЬ

ГРЯЗЬ

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:31

4

Трек СЕМЬЯ И МУЗЛО

СЕМЬЯ И МУЗЛО

Smock Sb

,

Nurik Smit

THE BLACK ROSE

2:24

5

Трек DETOX

DETOX

Smock Sb

,

Nurik Smit

THE BLACK ROSE

0:50

6

Трек ПОНТЫ

ПОНТЫ

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:31

7

Трек ДОНТ КИЛЛ

ДОНТ КИЛЛ

Smock Sb

,

Hiro

THE BLACK ROSE

2:53

8

Трек НАСТРОЕНИЕ

НАСТРОЕНИЕ

Smock Sb

,

Hockoo

THE BLACK ROSE

2:55

9

Трек НЕ КЕРЕК ТЯНКИ

НЕ КЕРЕК ТЯНКИ

Smock Sb

,

Hockoo

,

Nurik Smit

THE BLACK ROSE

2:55

10

Трек ПРИКОЛ

ПРИКОЛ

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:19

11

Трек НАШАР

НАШАР

Smock Sb

,

Nurik Smit

THE BLACK ROSE

3:02

12

Трек АЗИАТКИ

АЗИАТКИ

Smock Sb

,

Qair.

THE BLACK ROSE

2:22

13

Трек КВАРТАЛЫ

КВАРТАЛЫ

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:26

14

Трек БЛАНТ

БЛАНТ

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:35

15

Трек ВЕСЬ МИР

ВЕСЬ МИР

Smock Sb

THE BLACK ROSE

2:45

Информация о правообладателе: DNK Music
