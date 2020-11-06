О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ADUSHKINA

ADUSHKINA

Сингл  ·  2020

Больно

#Русский поп#Поп

11 лайков

ADUSHKINA

Артист

ADUSHKINA

Релиз Больно

#

Название

Альбом

1

Трек Больно

Больно

ADUSHKINA

Больно

3:45

Информация о правообладателе: ADUSHKINA
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз ВСЕ ХОТЯТ
ВСЕ ХОТЯТ2025 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз ВСЕ ХОТЯТ
ВСЕ ХОТЯТ2025 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз ТИПАЖ (prod. by Wipo)
ТИПАЖ (prod. by Wipo)2025 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз ТИПАЖ
ТИПАЖ2025 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Beauty Bomb (sped up)
Beauty Bomb (sped up)2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Beauty Bomb
Beauty Bomb2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Чиллидер
Чиллидер2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Чиллидер
Чиллидер2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Воскресенье
Воскресенье2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Воскресенье
Воскресенье2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Хромакей
Хромакей2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Хромакей
Хромакей2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Танцетерапия
Танцетерапия2024 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Танцетерапия
Танцетерапия2024 · Сингл · ADUSHKINA

Похожие альбомы

Релиз Антисошл
Антисошл2021 · Сингл · ADUSHKINA
Релиз Трудные подростки
Трудные подростки2021 · Альбом · IRIBABY
Релиз Больше не верю
Больше не верю2022 · Сингл · Аня Pokrov
Релиз Последний предатель
Последний предатель2021 · Сингл · Аня Pokrov
Релиз Заново (OST "Пацанки")
Заново (OST "Пацанки")2019 · Сингл · Клава Кока
Релиз Папик
Папик2020 · Сингл · Zolotova
Релиз РОМАШКИ 2 (Remix by Retroyse)
РОМАШКИ 2 (Remix by Retroyse)2022 · Сингл · Karna.val
Релиз +1
+12024 · Сингл · Аля
Релиз Папа
Папа2021 · Альбом · Golysheva
Релиз Ой, Мама
Ой, Мама2022 · Сингл · Karna.val
Релиз Грусти обо мне
Грусти обо мне2019 · Сингл · Алиса Кожикина
Релиз Не реви
Не реви2020 · Сингл · Анет Сай
Релиз Сердце не игрушка
Сердце не игрушка2021 · Сингл · ASAMMUELL
Релиз Зачем
Зачем2021 · Альбом · Eva Miller

Похожие артисты

ADUSHKINA
Артист

ADUSHKINA

GAVRILINA
Артист

GAVRILINA

Дора
Артист

Дора

tenderlybae
Артист

tenderlybae

АКУЛИЧ
Артист

АКУЛИЧ

Кот
Артист

Кот

Wipo
Артист

Wipo

Sagara
Артист

Sagara

Uniqe
Артист

Uniqe

Toxi$
Артист

Toxi$

ARTEM SHILOVETS
Артист

ARTEM SHILOVETS

nkeeei
Артист

nkeeei

vshumilov
Артист

vshumilov