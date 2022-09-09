О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Krisitachi

Krisitachi

Сингл  ·  2022

Dans Ma Tête

#Хип-хоп
Krisitachi

Артист

Krisitachi

Релиз Dans Ma Tête

#

Название

Альбом

1

Трек Dans Ma Tête

Dans Ma Tête

Krisitachi

Dans Ma Tête

4:41

Информация о правообладателе: Krisitachi
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Wave Connection Chapter 2
Wave Connection Chapter 22025 · Альбом · Krisitachi
Релиз Warrior of Light
Warrior of Light2025 · Альбом · Krisitachi
Релиз Andromeda
Andromeda2025 · Сингл · Krisitachi
Релиз Les Abîmes
Les Abîmes2024 · Сингл · Krisitachi
Релиз Wave Connection
Wave Connection2024 · Альбом · Krisitachi
Релиз T'es Fake
T'es Fake2024 · Сингл · Krisitachi
Релиз Break It Down
Break It Down2024 · Альбом · Krisitachi
Релиз Kyoto Dream
Kyoto Dream2024 · Сингл · Krisitachi
Релиз Ninja Wave
Ninja Wave2023 · Альбом · Krisitachi
Релиз 10 Milliards d'euros
10 Milliards d'euros2023 · Сингл · Krisitachi
Релиз Roi Des Ombres
Roi Des Ombres2022 · Сингл · Krisitachi
Релиз Dans Ma Tête
Dans Ma Tête2022 · Сингл · Krisitachi

Похожие артисты

Krisitachi
Артист

Krisitachi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож