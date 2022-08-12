О нас

Информация о правообладателе: Exetra Records
Волна по релизу

Релиз Revolution
Revolution2023 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Thunder / Fearless
Thunder / Fearless2023 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Fenix / Satori
Fenix / Satori2022 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Rancor
Rancor2022 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Concentrate / Detonator
Concentrate / Detonator2022 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Crisol / Endor / Robot
Crisol / Endor / Robot2022 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Apocalypse
Apocalypse2022 · Альбом · Brisa (ES)
Релиз Double trouble
Double trouble2022 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Nebula / Hydra
Nebula / Hydra2022 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз In My Head / Acid Substance
In My Head / Acid Substance2021 · Сингл · Brisa (ES)
Релиз Salinari
Salinari2021 · Сингл · Brisa (ES)

Brisa (ES)
Артист

Brisa (ES)

