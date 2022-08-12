Информация о правообладателе: Exetra Records
Сингл · 2022
Concentrate / Detonator
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Revolution2023 · Сингл · Brisa (ES)
Thunder / Fearless2023 · Сингл · Brisa (ES)
Fenix / Satori2022 · Сингл · Brisa (ES)
Rancor2022 · Сингл · Brisa (ES)
Concentrate / Detonator2022 · Сингл · Brisa (ES)
Crisol / Endor / Robot2022 · Сингл · Brisa (ES)
Apocalypse2022 · Альбом · Brisa (ES)
Double trouble2022 · Сингл · Brisa (ES)
Nebula / Hydra2022 · Сингл · Brisa (ES)
In My Head / Acid Substance2021 · Сингл · Brisa (ES)
Salinari2021 · Сингл · Brisa (ES)