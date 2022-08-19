О нас

Муслим Магомаев

Муслим Магомаев

Альбом  ·  2022

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

#Разное

Муслим Магомаев

Артист

Муслим Магомаев

Релиз Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

1

Трек Лучший город Земли

Лучший город Земли

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:32

2

Трек Синяя вечность

Синяя вечность

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:08

3

Трек Загадай желание

Загадай желание

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:23

4

Трек Фиалки

Фиалки

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:32

5

Трек Свадьба

Свадьба

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:18

6

Трек Не спеши

Не спеши

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:25

7

Трек Ария Фигаро (из оперы "Свадьба Фигаро" ) (из оперы "Свадьба Фигаро")

Ария Фигаро (из оперы "Свадьба Фигаро" ) (из оперы "Свадьба Фигаро")

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:49

8

Трек Мир без тебя

Мир без тебя

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:26

9

Трек Далёкая-близкая

Далёкая-близкая

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:12

10

Трек В этот день

В этот день

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:21

11

Трек Чёртово колесо

Чёртово колесо

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:06

12

Трек Королева красоты

Королева красоты

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:29

13

Трек Будь со мной

Будь со мной

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:48

14

Трек Королева

Королева

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:17

15

Трек Ариозо Дон Жуана (из оперы "Дон Жуан")

Ариозо Дон Жуана (из оперы "Дон Жуан")

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

1:53

16

Трек Песня о любви

Песня о любви

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:48

17

Трек А я всю жизнь искал тебя

А я всю жизнь искал тебя

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:15

18

Трек Лунная серенада

Лунная серенада

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:25

19

Трек Сердце на снегу

Сердце на снегу

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:26

20

Трек Благодарю тебя

Благодарю тебя

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:31

21

Трек Заветные слова

Заветные слова

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:07

22

Трек Каватина Фигаро (из оперы "Севильский цирюльник")

Каватина Фигаро (из оперы "Севильский цирюльник")

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:36

23

Трек Падает снег (Tombe la neige)

Падает снег (Tombe la neige)

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:51

24

Трек Не знаю я

Не знаю я

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:50

25

Трек Солнцем опьяненный

Солнцем опьяненный

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:39

26

Трек Позови меня

Позови меня

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:10

27

Трек Ария Риголетто (из оперы "Риголетто")

Ария Риголетто (из оперы "Риголетто")

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:38

28

Трек О. гитара, гитара

О. гитара, гитара

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:29

29

Трек Извини

Извини

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:39

30

Трек Куплеты Эскамилио (из оперы "Кармен")

Куплеты Эскамилио (из оперы "Кармен")

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

4:01

31

Трек Вдоль по Питерской

Вдоль по Питерской

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:33

32

Трек Как прежде

Как прежде

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:35

33

Трек Солнце и ты

Солнце и ты

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:27

34

Трек Улыбнись

Улыбнись

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:11

35

Трек Письмо

Письмо

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

5:00

36

Трек Гордость

Гордость

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:13

37

Трек Сердце, к которому я приписан

Сердце, к которому я приписан

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:13

38

Трек Пролог (к опере "Паяцы")

Пролог (к опере "Паяцы")

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

5:50

39

Трек Помню Болгарию

Помню Болгарию

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:11

40

Трек Делайла

Делайла

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:42

41

Трек Голубая тайга

Голубая тайга

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:49

42

Трек Искры любви

Искры любви

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:38

43

Трек Говори о любви

Говори о любви

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:24

44

Трек Лолита

Лолита

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:47

45

Трек Влюблённый солдат

Влюблённый солдат

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:18

46

Трек Майский вечер

Майский вечер

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:43

47

Трек Колыбельная падающих звёзд

Колыбельная падающих звёзд

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

3:37

48

Трек Последний аккорд

Последний аккорд

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

5:01

49

Трек Голос земли

Голос земли

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

2:01

50

Трек Моей стране

Моей стране

Муслим Магомаев

Великие исполнители России ХХ века. Муслим Магомаев (Remstered 2022)

5:09

Информация о правообладателе: Moroz Records
