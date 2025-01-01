О нас

Vladimír Mencl

Альбом  ·  1972

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

#Классическая
Артист

#

Название

Альбом

1

Трек Open House, Op. 13: Woman in March

Open House, Op. 13: Woman in March

Libuše Márová

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

4:44

2

Трек Open House, Op. 13: When Wings of Wave in Reverse

Open House, Op. 13: When Wings of Wave in Reverse

Libuše Márová

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

3:38

3

Трек Open House, Op. 13: The Mother Speaks

Open House, Op. 13: The Mother Speaks

Libuše Márová

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

4:21

4

Трек Open House, Op. 13: Spring Fire

Open House, Op. 13: Spring Fire

Libuše Márová

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

5:06

5

Трек Open House, Op. 13: The Sick Old Woman

Open House, Op. 13: The Sick Old Woman

Libuše Márová

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

7:59

6

Трек Open House, Op. 13: He

Open House, Op. 13: He

Libuše Márová

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

3:05

7

Трек Songs: Léthé

Songs: Léthé

Jindřich Jindrák

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

2:50

8

Трек Songs: Song

Songs: Song

Jindřich Jindrák

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

2:21

9

Трек Songs: The Soil

Songs: The Soil

Jindřich Jindrák

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

3:37

10

Трек Songs: A Girl Motif

Songs: A Girl Motif

Jindřich Jindrák

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

1:19

11

Трек Songs: Encounter

Songs: Encounter

Jindřich Jindrák

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

2:57

12

Трек Songs: Softly

Songs: Softly

Jindřich Jindrák

,

Miroslav Frydlewicz

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

2:14

13

Трек Fables: The Gnat and the Fly

Fables: The Gnat and the Fly

Jindřich Jindrák

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

1:49

14

Трек Fables: The Master and His Dog

Fables: The Master and His Dog

Jindřich Jindrák

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

0:43

15

Трек Fables: Children and Frogs

Fables: Children and Frogs

Jindřich Jindrák

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

0:53

16

Трек Fables: The Meek Lion

Fables: The Meek Lion

Jindřich Jindrák

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

2:11

17

Трек Fables: The Fable's Wanderings

Fables: The Fable's Wanderings

Jindřich Jindrák

,

Vladimír Mencl

Felix: open house, jeremiáš: songsě, pauer: fables

1:10

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
