清溪之星

清溪之星

Альбом  ·  1995

台語千萬雙鋼琴點唱 4

#Поп
清溪之星

Артист

清溪之星

Релиз 台語千萬雙鋼琴點唱 4

#

Название

Альбом

1

Трек 快樂的出帆

快樂的出帆

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:34

2

Трек 香港戀情

香港戀情

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:15

3

Трек 人客的要求

人客的要求

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

4:10

4

Трек 月娘晚安

月娘晚安

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:27

5

Трек 落葉時雨

落葉時雨

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:13

6

Трек 南都夜曲

南都夜曲

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

4:03

7

Трек 彼個小姑娘

彼個小姑娘

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:47

8

Трек 離別之夜

離別之夜

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

4:01

9

Трек 飄浪之女

飄浪之女

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:16

10

Трек 你是我的生命

你是我的生命

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:58

11

Трек 男兒哀歌

男兒哀歌

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

2:42

12

Трек 快樂的馬車

快樂的馬車

清溪之星

台語千萬雙鋼琴點唱 4

3:42

Информация о правообладателе: 清溪影視有限公司
