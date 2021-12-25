О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shah Farooq

Shah Farooq

Альбом  ·  2021

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

#Со всего мира
Shah Farooq

Артист

Shah Farooq

Релиз Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

#

Название

Альбом

1

Трек Khob Ki Me Waliday Yar Starge

Khob Ki Me Waliday Yar Starge

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:26

2

Трек Shonday Me Saray Pa Danda Sa Dy

Shonday Me Saray Pa Danda Sa Dy

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:15

3

Трек Sok Chi Da Sta Rana Pakhtuna Kaway

Sok Chi Da Sta Rana Pakhtuna Kaway

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:16

4

Трек Sta Mohabbat Pa Ki

Sta Mohabbat Pa Ki

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

8:32

5

Трек Sta Na Baghara Wakhtari Yara

Sta Na Baghara Wakhtari Yara

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

5:58

6

Трек Sta Pa Margi Janana

Sta Pa Margi Janana

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

5:47

7

Трек Sta Pa Zalakand Ki Yada Wam

Sta Pa Zalakand Ki Yada Wam

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

5:14

8

Трек Sta Ratlo Pa Intizar Yem

Sta Ratlo Pa Intizar Yem

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

5:00

9

Трек Sta So Killi Ta Raghle Yem

Sta So Killi Ta Raghle Yem

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:32

10

Трек Sta So Kor Tar Sanga

Sta So Kor Tar Sanga

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

4:43

11

Трек Sta Waday Sta Lawzona Me Zara Khori

Sta Waday Sta Lawzona Me Zara Khori

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:28

12

Трек Starge Khumari Laraye

Starge Khumari Laraye

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:13

13

Трек Ta Ba Zama Tapos Ta Kala Razay

Ta Ba Zama Tapos Ta Kala Razay

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

7:31

14

Трек Ta Chi Pa Maro Stargo

Ta Chi Pa Maro Stargo

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

7:27

15

Трек Ta Chi Wa Karala Japa Da Cha Da Lasa

Ta Chi Wa Karala Japa Da Cha Da Lasa

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

6:30

16

Трек Ta Na Pargda Wam Janana

Ta Na Pargda Wam Janana

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

7:24

17

Трек Ta Pa Ka Talo Ki

Ta Pa Ka Talo Ki

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

7:34

18

Трек Ta Tal Yada Wam Gula

Ta Tal Yada Wam Gula

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

8:29

19

Трек Ta Yaw Gham Ya Dastan

Ta Yaw Gham Ya Dastan

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

3:05

20

Трек Taray Ba Shapa Pa Intzar Kam

Taray Ba Shapa Pa Intzar Kam

Shah Farooq

Sta Pa Margi Janana, Vol. 2010

10:04

Информация о правообладателе: Gham Zada
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Intezar Pate De
Intezar Pate De2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Kitni Khubsorat Ho Tum Hy Janum Janum Janum
Kitni Khubsorat Ho Tum Hy Janum Janum Janum2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Ae Lewaniya Ae Zargiya
Ae Lewaniya Ae Zargiya2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Sal Khabari Sar Ye Yu
Sal Khabari Sar Ye Yu2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Eshaq ky Masalay
Eshaq ky Masalay2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Gunahgar Yam Ya Allah
Gunahgar Yam Ya Allah2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Pa Jarga Wa Na Shwa
Pa Jarga Wa Na Shwa2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Pa Landa Zana Ye Tor Khal Wo
Pa Landa Zana Ye Tor Khal Wo2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Zama Aw Da janan Jagara
Zama Aw Da janan Jagara2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Khandedla Ma Ledla
Khandedla Ma Ledla2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Akh Zrh Dy Ra Nkro
Akh Zrh Dy Ra Nkro2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Za Ye Da Ghama Lewanay Shom
Za Ye Da Ghama Lewanay Shom2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Akh Zra De Ra Na Kro
Akh Zra De Ra Na Kro2024 · Сингл · Shah Farooq
Релиз Tap Tap Dy Da Baran
Tap Tap Dy Da Baran2024 · Сингл · Shah Farooq

Похожие артисты

Shah Farooq
Артист

Shah Farooq

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож