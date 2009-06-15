Информация о правообладателе: Inaniya Music
Альбом · 2009
Bayaji Ki Katha
Другие альбомы исполнителя
Sadhu Bhai Bhedi Bhed Nihara2023 · Сингл · Jagram Khudiwal
Sadhu Satguru Taar Liyo2023 · Сингл · Jagram Khudiwal
Satguru Mahima Bhajan2018 · Альбом · Jagram Khudiwal
Satsang Bhakti Bhajan2016 · Альбом · Jagram Khudiwal
Bayasa Ki Katha2014 · Альбом · Jagram Khudiwal
Baba Ramdevji Ke Bhajan2010 · Альбом · Jagram Khudiwal
Bayaji Ki Katha2009 · Альбом · Jagram Khudiwal
Holi Fagan Dhamal1986 · Альбом · Jagram Khudiwal
Rajasthani Holi Fagan1986 · Альбом · Jagram Khudiwal
Rajasthani Sudh Fagan1986 · Сингл · Jagram Khudiwal
Jalam Jaatni Kissan Katha1986 · Альбом · Jagram Khudiwal
Radha Rani Ra Harjas1986 · Альбом · Jagram Khudiwal
Bhai Behan Ki Katha1986 · Альбом · Jagram Khudiwal