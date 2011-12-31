О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2011

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

#Поп

1 лайк

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

#

Название

Альбом

1

Трек Fame (Live)

Fame (Live)

Irene Cara

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

4:28

2

Трек Footloose (Live)

Footloose (Live)

Kenny Loggins

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:28

3

Трек Maniac (Live)

Maniac (Live)

Michael Sembello

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

4:07

4

Трек What a Feeling (Live)

What a Feeling (Live)

Irene Cara

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:35

5

Трек Le Freak (Live)

Le Freak (Live)

Chic

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

4:59

6

Трек Ladies Night (Live)

Ladies Night (Live)

Kool & The Gang

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:43

7

Трек Finally (Live)

Finally (Live)

CeCe Peniston

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

5:45

8

Трек Can't Get Enough (Live)

Can't Get Enough (Live)

Love Unlimited

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

5:58

9

Трек I Feel for You (Live)

I Feel for You (Live)

Chaka Khan

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:40

10

Трек Celebration (Live)

Celebration (Live)

Kool & The Gang

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

4:33

11

Трек Sex Machine (Live)

Sex Machine (Live)

James Brown

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:59

12

Трек Good Times (Live)

Good Times (Live)

Chic

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

6:49

13

Трек We Are a Family (Live)

We Are a Family (Live)

Sister Sledge

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:09

14

Трек Don't Rush Me (Live)

Don't Rush Me (Live)

Taylor Dayne

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

5:05

15

Трек You'll Never Find Another Love Like Mine (Live)

You'll Never Find Another Love Like Mine (Live)

Lou Rawls

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:52

16

Трек Last Dance (Live)

Last Dance (Live)

Donna Summer

Non Stop Series: Disco Party at Studio 54 - From April 1977 to March 1986

3:31

Информация о правообладателе: Music MGP
