Информация о правообладателе: Krishna Studio Beawar
Альбом · 2022
Rasoldi Vivah Song
Другие альбомы исполнителя
Shobha Mali Hits2023 · Альбом · Shobha Mali
Aayo Budhapo2023 · Сингл · Shobha Mali
Cham Cham Chaamke Chunri Maharani O2023 · Сингл · Shobha Mali
Amar Suhagan O Sanvariyo Rakhela2023 · Сингл · Shobha Mali
Pipli Puju Pipli2023 · Альбом · Shobha Mali
Sanvra O Radha Ubi Bilkhe2023 · Сингл · Shobha Mali
Gurusa Aiso Rang Do Mharo Lehryo2023 · Сингл · Shobha Mali
Thumak Thumak Baba Ro Ghodliyo2023 · Сингл · Shobha Mali
Hari Bhajan Me Haal Mhara Jivda2023 · Сингл · Shobha Mali
Padosan Le Gayi Re2023 · Сингл · Shobha Mali
Marwadi Vivah Mashup2023 · Сингл · Dinesh Solanki
Kanhaiya Jamuna Me Dar Laage2023 · Сингл · Shobha Mali
Fakiri Jivit Dhuke Mashan2023 · Сингл · Shobha Mali
Jag Me Mitho Bol Bhaida2023 · Сингл · Shobha Mali