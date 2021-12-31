О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

李迩泰

李迩泰

Альбом  ·  2021

世界知名交谊舞曲(二)

#Поп
李迩泰

Артист

李迩泰

Релиз 世界知名交谊舞曲(二)

#

Название

Альбом

1

Трек 潜海姑娘 (慢四步舞曲)

潜海姑娘 (慢四步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

3:00

2

Трек 往日好时光 (慢四步舞曲)

往日好时光 (慢四步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

3:39

3

Трек 我是一片云 (中三舞曲)

我是一片云 (中三舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

4:32

4

Трек 星星知我心 (慢四舞曲)

星星知我心 (慢四舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

6:14

5

Трек 沂蒙颂 / 草原儿女 / 大红枣 (慢四步舞曲)

沂蒙颂 / 草原儿女 / 大红枣 (慢四步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

3:08

6

Трек 吟思 (慢三步舞曲)

吟思 (慢三步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

5:35

7

Трек 游击队之歌 (慢三步舞曲)

游击队之歌 (慢三步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

2:43

8

Трек 月亮河 (慢三步舞曲)

月亮河 (慢三步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

2:31

9

Трек 月朦胧鸟朦胧 (慢三舞曲)

月朦胧鸟朦胧 (慢三舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

6:30

10

Трек 在水一方 (慢四步舞曲)

在水一方 (慢四步舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

3:40

11

Трек 昨夜星辰 (探戈舞曲)

昨夜星辰 (探戈舞曲)

李迩泰

世界知名交谊舞曲(二)

5:21

Информация о правообладателе: Classicaldreamer
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 岁岁平安
岁岁平安2024 · Сингл · 李迩泰
Релиз 蒙古的人民
蒙古的人民2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 白毛女
白毛女2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 人过五十五
人过五十五2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 无奈的思绪
无奈的思绪2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 扫塔歌
扫塔歌2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 讨花带
讨花带2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 人民军队忠于党
人民军队忠于党2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 天路
天路2022 · Сингл · 李迩泰
Релиз 我和我的祖国
我和我的祖国2022 · Альбом · 李迩泰
Релиз 节日庆典进行曲(二)
节日庆典进行曲(二)2022 · Альбом · 李迩泰
Релиз 节日庆典进行曲(一)
节日庆典进行曲(一)2022 · Альбом · 李迩泰
Релиз 中国古典民族音乐1
中国古典民族音乐12021 · Альбом · 李迩泰
Релиз 世界知名交谊舞曲(二)
世界知名交谊舞曲(二)2021 · Альбом · 李迩泰

Похожие артисты

李迩泰
Артист

李迩泰

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож