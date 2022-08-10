Информация о правообладателе: Poswal Brother
Альбом · 2022
Pyartu Bhul Ja Mahro
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Dil Rota Hai Hasko Se Aakhe Bhari2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Sahjeet Thekedar Ki Sadi Me Aaj Dj Upar Nachenge2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Teri Jwani Ko Amchur2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Dil Me Teri Yaad Janu Rah Gayi2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Meri Bittu Janu Kaise Badal Gayi Aaj2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Bevfa Jaan Nikal Gayi Tu2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Tere Dhola Ki Ban Gayi Tu Raniya2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Kaise Bhuli Re Purane Mere Pyar Ku2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Sun College Wari Chhori Pyar Mote Kar Le2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Teri Kasam Tero Jhuto Hai Pyar2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Shadi Ke Card Chhape Tere Moy Aaj Robto Chhodegi2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Meri Shadi Ki Lagi Hai Jonar Yar Jebe Aa Jaiyo2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Tunak Tunak Tu Tunna Mere Pyar Ko Banja Panna2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar
Teri Yaado Me Rote Rahte Hai2025 · Сингл · Ranjeet Gurjar