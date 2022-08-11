О нас

Qandi Kochi Official

Альбом  ·  2022

Arman Arman Yar Me Musfir Day

#Со всего мира
Артист

Релиз Arman Arman Yar Me Musfir Day

#

Название

Альбом

1

Трек Dedin Ta Rasa Ka Razay Wa Janan

Dedin Ta Rasa Ka Razay Wa Janan

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

6:14

2

Трек Jarma Pa Salgho Salgho Spina Jamay Ma Aghunda

Jarma Pa Salgho Salgho Spina Jamay Ma Aghunda

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

4:35

3

Трек Toro Gharoo Ta Nast yam.mpeg

Toro Gharoo Ta Nast yam.mpeg

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

4:43

4

Трек Wa lalay Da Stha Da Yari Zoor Da

Wa lalay Da Stha Da Yari Zoor Da

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

5:03

5

Трек Wa Grna Janan Se Musfir Sway Pa Intzar De Zra Shwma

Wa Grna Janan Se Musfir Sway Pa Intzar De Zra Shwma

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

9:20

6

Трек Arman Arman Yar Me Musfir Day

Arman Arman Yar Me Musfir Day

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

9:05

7

Трек Zama Janan Se Musfir Sway Weshkay Toyawma-1

Zama Janan Se Musfir Sway Weshkay Toyawma-1

Qandi Kochi Official

Arman Arman Yar Me Musfir Day

8:23

Информация о правообладателе: Gul Zaman
