О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Falak Naaz

Falak Naaz

Альбом  ·  2022

Da Dawo Mayano Rogha Wa

#Со всего мира
Falak Naaz

Артист

Falak Naaz

Релиз Da Dawo Mayano Rogha Wa

#

Название

Альбом

1

Трек Da Dawo Mayano Rogha Wa

Da Dawo Mayano Rogha Wa

Falak Naaz

Da Dawo Mayano Rogha Wa

5:38

Информация о правообладателе: Music House
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ta Ra Kho Sha Janana
Ta Ra Kho Sha Janana2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Talab Hadsa Hai
Talab Hadsa Hai2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Yarana
Yarana2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Janana Darna La Ram
Janana Darna La Ram2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Mayan Ba Swazwi
Mayan Ba Swazwi2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Lewanai Spelanai Shama
Lewanai Spelanai Shama2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Ashna Che Lare Pa Bal Khwa
Ashna Che Lare Pa Bal Khwa2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Raza Janana
Raza Janana2023 · Сингл · Falak Naaz
Релиз Tappey
Tappey2022 · Сингл · Farhan Gull
Релиз Da Dawo Mayano Rogha Wa
Da Dawo Mayano Rogha Wa2022 · Альбом · Falak Naaz
Релиз Bea Hum Zama Ashna De
Bea Hum Zama Ashna De2022 · Альбом · Falak Naaz
Релиз Anaardana
Anaardana2021 · Альбом · Falak Naaz
Релиз Za De Senga Oghwaram
Za De Senga Oghwaram2021 · Альбом · Falak Naaz
Релиз Pa Watan Me Zalzala Shawa
Pa Watan Me Zalzala Shawa2021 · Альбом · Falak Naaz

Похожие артисты

Falak Naaz
Артист

Falak Naaz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож