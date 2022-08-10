Информация о правообладателе: Carano Musik Minang
Альбом · 2022
Kanalah
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Lah Dulu Bajak Dari Jawi2023 · Сингл · Eka Sutai
Sagalo Patah2023 · Сингл · Eka Sutai
Laku Siginyangnyo2023 · Сингл · Eka Sutai
Dek Bansaiak Untuang Nyo Badan2023 · Сингл · Eka Sutai
Pantang Mancalik Nan Tacelak2023 · Сингл · Eka Sutai
Sungai Rotan2022 · Сингл · Eka Sutai
Tigo Giriak2022 · Сингл · Eka Sutai
Kanalah2022 · Альбом · Eka Sutai
Jarek Sarupo Jo Jarami2022 · Альбом · Eka Sutai
Sadang Kasih Badan Bacarai2022 · Альбом · Eka Sutai
Kayu Mati Tagak2022 · Альбом · Eka Sutai
Mungkia Jo Janji2022 · Альбом · Eka Sutai
Balam Bagalang Kaki2019 · Альбом · Eka Sutai
Rilakan Denai Pai2019 · Альбом · Eka Sutai