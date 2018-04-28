Альбом · 2018
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
#
Название
Альбом
1
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
6:00
2
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
6:52
3
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
10:04
4
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
6:16
5
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
0:45
6
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
9:58
7
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
6:20
8
Ženě Mařeně / Men / Koukni na kosa / Non stop opera / Svatý dvojce Magorovi a Dáše / Kavárna G + G (Live)
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
7:48
9
Kázáni v posteli / Velikonoční / Námluvy v bytě IV. kategorie (Live)
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
23:20
10
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
0:24
11
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
12:43
12
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
0:23
13
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
12:03
14
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
11:00
15
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
1:02
16
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
10:35
17
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
0:26
18
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
6:14
19
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
0:28
20
Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie
9:48
