Joe Karafiát

Joe Karafiát

,

Vratislav Brabenec

,

Jazz Khonspiracy

Альбом  ·  2018

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

#Альтернативный рок
Joe Karafiát

Артист

Joe Karafiát

Релиз Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

#

Название

Альбом

1

Трек Hudba I. (Live)

Hudba I. (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

6:00

2

Трек Papirosa (Live)

Papirosa (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

6:52

3

Трек Přímluvy (Live)

Přímluvy (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

10:04

4

Трек Hudba II. (Live)

Hudba II. (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

6:16

5

Трек Začni u stromu (Live)

Začni u stromu (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

0:45

6

Трек Vůl hvězda ranní (Live)

Vůl hvězda ranní (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

9:58

7

Трек Pojď milá (Live)

Pojď milá (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

6:20

8

Трек Ženě Mařeně / Men / Koukni na kosa / Non stop opera / Svatý dvojce Magorovi a Dáše / Kavárna G + G (Live)

Ženě Mařeně / Men / Koukni na kosa / Non stop opera / Svatý dvojce Magorovi a Dáše / Kavárna G + G (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

7:48

9

Трек Kázáni v posteli / Velikonoční / Námluvy v bytě IV. kategorie (Live)

Kázáni v posteli / Velikonoční / Námluvy v bytě IV. kategorie (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

23:20

10

Трек Zase zamilovaná (Live)

Zase zamilovaná (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

0:24

11

Трек Vlastní funébrmarš (Live)

Vlastní funébrmarš (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

12:43

12

Трек Mrtvej muž (Live)

Mrtvej muž (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

0:23

13

Трек Boží dopuštění I. (Live)

Boží dopuštění I. (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

12:03

14

Трек Boží dopuštění II. (Live)

Boží dopuštění II. (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

11:00

15

Трек Léto už v dubnu (Live)

Léto už v dubnu (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

1:02

16

Трек Slovo má buben (Live)

Slovo má buben (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

10:35

17

Трек Ráno (Live)

Ráno (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

0:26

18

Трек Skřípy vrzy (Live)

Skřípy vrzy (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

6:14

19

Трек Virům (Live)

Virům (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

0:28

20

Трек Broumovské rubato (Live)

Broumovské rubato (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

9:48

21

Трек Poezie! Olomouc / Časová / Někdy ti zavolám / Proslov na pohřbu Ludvíka Vaculíka / Krajiny / Lublin 2015 / Okna / Zase milostná / Sdělení / Sám / Kdokoli nepoznal lásku... (Live)

Poezie! Olomouc / Časová / Někdy ti zavolám / Proslov na pohřbu Ludvíka Vaculíka / Krajiny / Lublin 2015 / Okna / Zase milostná / Sdělení / Sám / Kdokoli nepoznal lásku... (Live)

Vratislav Brabenec

,

Joe Karafiát

,

Jazz Khonspiracy

Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie

7:37

Информация о правообладателе: Guerilla Records
Волна по релизу

