Информация о правообладателе: Nagpuri Jhalak
Альбом · 2022
Bajay Debu Kangna Ke
Kangna Ke Ishara Piya2024 · Сингл · Nisha Kumari
Kale Asan2024 · Сингл · Nisha Kumari
Jadu Ker Dele2024 · Сингл · Nisha Kumari
Mor Dil Kar Tukara2024 · Сингл · Nisha Kumari
Ghari Ghari Dil Toke Khoje2023 · Сингл · Nisha Kumari
Toke Dekhal Bina Moke Chine Nhi Lage2023 · Сингл · Nisha Kumari
Diwani Diwani Karle Re Raja2023 · Сингл · Nisha Kumari
Nawa Nawa Sari2023 · Сингл · Nisha Kumari
Tor Bina Piya Keyse Jibu2023 · Сингл · Nisha Kumari
Dil Se Dur Na Ja2023 · Сингл · Nisha Kumari
Tor Mitha Baat Suni2023 · Сингл · Nisha Kumari
Mushke Dila Lutle2023 · Сингл · Nisha Kumari
Mitha Mitha Batiya2023 · Сингл · Nisha Kumari
Babu Sona2023 · Сингл · Nisha Kumari