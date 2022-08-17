О нас

Сергей Славянский

Сергей Славянский

Альбом  ·  2022

10 лучших песен

#Русский поп#Поп

47 лайков

Сергей Славянский

Артист

Сергей Славянский

Релиз 10 лучших песен

#

Название

Альбом

1

Трек Жена

Жена

Сергей Славянский

10 лучших песен

3:34

2

Трек Счастья женского

Счастья женского

Сергей Славянский

10 лучших песен

3:43

3

Трек Алёнушка

Алёнушка

Сергей Славянский

10 лучших песен

4:07

4

Трек Любовь, которая на фото

Любовь, которая на фото

Сергей Славянский

10 лучших песен

4:10

5

Трек Розовые щёчки

Розовые щёчки

Сергей Славянский

10 лучших песен

4:11

6

Трек Полевые цветы

Полевые цветы

Сергей Славянский

,

Любовь Шепилова

10 лучших песен

3:52

7

Трек Заласкаю, зацелую, залюблю

Заласкаю, зацелую, залюблю

Сергей Славянский

10 лучших песен

3:30

8

Трек Ягодка

Ягодка

Сергей Славянский

10 лучших песен

3:23

9

Трек Удача

Удача

Сергей Славянский

,

Леонид Телешев

10 лучших песен

3:59

10

Трек Сто дорог

Сто дорог

Сергей Славянский

10 лучших песен

3:44

Информация о правообладателе: Creative Entertainment
