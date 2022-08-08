О нас

Thúy Nguyễn

Альбом  ·  2022

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

#Поп
Артист

Релиз Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

#

Название

Альбом

1

Трек Lối Cũ Ta Về

Lối Cũ Ta Về

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

4:42

2

Трек Xa Rồi Mùa Đông

Xa Rồi Mùa Đông

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

5:48

3

Трек Một Dại Khờ, Một Tôi

Một Dại Khờ, Một Tôi

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

4:55

4

Трек Chia Tay Hoàng Hôn

Chia Tay Hoàng Hôn

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

4:09

5

Трек Nỗi Nhớ Mùa Đông

Nỗi Nhớ Mùa Đông

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

4:31

6

Трек Biển Cạn

Biển Cạn

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

4:49

7

Трек Giọt Nắng Bên Thềm

Giọt Nắng Bên Thềm

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

5:31

8

Трек Cho Em Một Ngày

Cho Em Một Ngày

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

6:12

9

Трек Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

4:27

10

Трек Một Mình

Một Mình

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn Hát Tình Ca, Vol. 01

6:27

Информация о правообладателе: ic music
