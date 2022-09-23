О нас

Coko

Coko

Альбом  ·  2022

un nom d'oiseau

Контент 18+

#Поп
Coko

Артист

Coko

Релиз un nom d'oiseau

#

Название

Альбом

1

Трек Des mots pour te dire belle

Des mots pour te dire belle

Coko

un nom d'oiseau

4:05

2

Трек Je vous présente mes excuses

Je vous présente mes excuses

Coko

un nom d'oiseau

4:35

3

Трек Bouteille à la terre

Bouteille à la terre

Coko

un nom d'oiseau

7:19

4

Трек Dis, papa (Tu l'aimes comment ?)

Dis, papa (Tu l'aimes comment ?)

Coko

un nom d'oiseau

2:18

5

Трек Ses yeux disaient...

Ses yeux disaient...

Coko

un nom d'oiseau

3:04

6

Трек C'est aujourd'hui (Mariage)

C'est aujourd'hui (Mariage)

Coko

un nom d'oiseau

4:06

7

Трек T'étais si belle

T'étais si belle

Coko

un nom d'oiseau

4:07

8

Трек Je viens comme un amant

Je viens comme un amant

Coko

un nom d'oiseau

5:29

9

Трек La terre a bon dos

La terre a bon dos

Coko

un nom d'oiseau

4:18

10

Трек T'es grosse

T'es grosse

Coko

un nom d'oiseau

3:29

11

Трек Les nouveaux messies (Ou le cantique exalté d'un enfant de choeur en béatitude devant les bienfaits du capitalmisme)

Les nouveaux messies (Ou le cantique exalté d'un enfant de choeur en béatitude devant les bienfaits du capitalmisme)

Coko

un nom d'oiseau

3:43

12

Трек Comme j'aimerais

Comme j'aimerais

Coko

un nom d'oiseau

3:28

13

Трек Briller d'un juste feu

Briller d'un juste feu

Coko

un nom d'oiseau

1:24

14

Трек Elle vit l'amour en HLM

Elle vit l'amour en HLM

Coko

un nom d'oiseau

5:42

15

Трек Il ne faut pas me regarder

Il ne faut pas me regarder

Coko

un nom d'oiseau

3:55

16

Трек Tendresse impertinente

Tendresse impertinente

Coko

un nom d'oiseau

0:39

17

Трек 53 ans

53 ans

Coko

un nom d'oiseau

3:47

18

Трек Heureux qui comme les sirènes

Heureux qui comme les sirènes

Coko

un nom d'oiseau

5:31

19

Трек Sale temps pour ta poésie

Sale temps pour ta poésie

Coko

un nom d'oiseau

2:50

20

Трек Laisser partir

Laisser partir

Coko

un nom d'oiseau

5:12

Информация о правообладателе: EPM Musique
