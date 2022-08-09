О нас

Jagdish Driver

Jagdish Driver

Альбом  ·  2022

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

#Со всего мира
Jagdish Driver

Артист

Jagdish Driver

Релиз Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

#

Название

Альбом

1

Трек Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

10:17

2

Трек Byayi Paja Re Juice Papita Ko

Byayi Paja Re Juice Papita Ko

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

4:44

3

Трек Mama Bhanja Ki Jodi Salamat Ramji Raakh

Mama Bhanja Ki Jodi Salamat Ramji Raakh

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

9:40

4

Трек Ton Ra Ghumar Ghala Du Gujari

Ton Ra Ghumar Ghala Du Gujari

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

10:51

5

Трек Paranya Paidal Paidal Lay Chal

Paranya Paidal Paidal Lay Chal

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

10:18

6

Трек Mato Pickup Set Magaungi Devariya Ko

Mato Pickup Set Magaungi Devariya Ko

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

9:34

7

Трек Chundad Ma Moti Balakh Ra Mhara Bawla

Chundad Ma Moti Balakh Ra Mhara Bawla

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

8:18

8

Трек Teri Meri Najar Mili Thanagaji Road

Teri Meri Najar Mili Thanagaji Road

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

9:24

9

Трек Maney Gala Ko Haar Dila

Maney Gala Ko Haar Dila

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

9:46

10

Трек Dil Ko Rog Laga Re

Dil Ko Rog Laga Re

Jagdish Driver

Mhari Jaan Rev Driver Thara Dilda Ma

9:25

Информация о правообладателе: Poswal Brother
