Jacinta

Jacinta

,

David Venitucci

Альбом  ·  2016

Ofrecer Mi Córazon

#Со всего мира
Jacinta

Артист

Jacinta

Релиз Ofrecer Mi Córazon

#

Название

Альбом

1

Трек Sos la noche

Sos la noche

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

2:53

2

Трек Alfonsina y el mar

Alfonsina y el mar

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

4:09

3

Трек Moliendo cafe

Moliendo cafe

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

3:00

4

Трек Ah! Laissez-moi crier

Ah! Laissez-moi crier

David Venitucci

,

Jacinta

,

Michèle Bernard

Ofrecer Mi Córazon

3:58

5

Трек Cantar del alma

Cantar del alma

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

3:22

6

Трек Yo vengo a ofrecer mi corazón

Yo vengo a ofrecer mi corazón

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

2:34

7

Трек Chiquilìn de bachin

Chiquilìn de bachin

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

3:37

8

Трек Youkali

Youkali

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

4:19

9

Трек Te recuerdo Amanda

Te recuerdo Amanda

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

2:28

10

Трек Balada para un loco

Balada para un loco

David Venitucci

,

Jacinta

,

Serge Utgé Royo

Ofrecer Mi Córazon

4:14

11

Трек Gibraltar Story

Gibraltar Story

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

2:27

12

Трек Amapola

Amapola

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

2:36

13

Трек Golondrinas

Golondrinas

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

3:07

14

Трек Poupée de cire, poupée de son

Poupée de cire, poupée de son

David Venitucci

,

Jacinta

Ofrecer Mi Córazon

2:01

Информация о правообладателе: Soupir Editions - DN
