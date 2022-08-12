О нас

Информация о правообладателе: Khair Muhammad Zerai
Релиз Ya Kho Zama Pa Zra Tayare Da
Ya Kho Zama Pa Zra Tayare Da2023 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Ala Shahdat Qubal Sha
Ala Shahdat Qubal Sha2023 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Quraban Di Sam Yara
Quraban Di Sam Yara2023 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Kom Raz De Sta Da Meene
Da Kom Raz De Sta Da Meene2023 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Jwand Mrawe Sandara Me
Da Jwand Mrawe Sandara Me2023 · Сингл · Khair Muhammad Zerai
Релиз Akhtar Ta Toll Musafar Raghlal
Akhtar Ta Toll Musafar Raghlal2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Cha Azar Ba Darpase She
Da Cha Azar Ba Darpase She2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Chara Rawakhla Ma Tote Kra
Chara Rawakhla Ma Tote Kra2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Zra Dardona De Ghamona De
Da Zra Dardona De Ghamona De2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Duniya Lare
Da Duniya Lare2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Da Lawango Dane
Da Da Lawango Dane2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Bea Ba Na Razama
Bea Ba Na Razama2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Bala De Wakhlam
Bala De Wakhlam2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai
Релиз Da Dardono Pa Kala Ke De Ghazale
Da Dardono Pa Kala Ke De Ghazale2022 · Альбом · Khair Muhammad Zerai

Khair Muhammad Zerai
Khair Muhammad Zerai

