Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

GOHANPLAN

GOHANPLAN

,

Katran

Альбом  ·  2022

Ждал

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
GOHANPLAN

Артист

GOHANPLAN

Релиз Ждал

#

Название

Альбом

1

Трек Ждал

Ждал

GOHANPLAN

,

Katran

Ждал

2:17

Информация о правообладателе: Union Distribution
Волна по релизу
