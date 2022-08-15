О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Russel

Russel

,

Короновский

Альбом  ·  2022

Море

#Русский рэп#Хип-хоп
Russel

Артист

Russel

Релиз Море

#

Название

Альбом

1

Трек Море

Море

Короновский

,

Russel

Море

2:44

Информация о правообладателе: Dope Volume
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bitterwinter
Bitterwinter2024 · Альбом · Russel
Релиз Пуля
Пуля2024 · Сингл · Russel
Релиз Running(Been Along Time)
Running(Been Along Time)2024 · Сингл · TAVIO
Релиз Reminiscence
Reminiscence2024 · Сингл · Keira
Релиз Encore
Encore2024 · Сингл · Russel
Релиз Мой край родной
Мой край родной2023 · Сингл · Russel
Релиз Рывок наверх
Рывок наверх2023 · Сингл · Russel
Релиз Море
Море2022 · Сингл · Russel
Релиз Море
Море2022 · Альбом · Russel
Релиз Сладкоголосый соул
Сладкоголосый соул2022 · Сингл · Russel
Релиз Сладкоголосый соул
Сладкоголосый соул2022 · Альбом · Короновский
Релиз Долг
Долг2022 · Альбом · Russel
Релиз Тишина
Тишина2022 · Альбом · Akritis
Релиз Мы всё ещё дышим
Мы всё ещё дышим2021 · Сингл · Russel

Похожие артисты

Russel
Артист

Russel

Мактина
Артист

Мактина

Rashid
Артист

Rashid

Марат Мэлхарт
Артист

Марат Мэлхарт

HOLY POLY
Артист

HOLY POLY

Yangy
Артист

Yangy

Caiman
Артист

Caiman

LEPNINA
Артист

LEPNINA

marrivi
Артист

marrivi

Тимоха Сушин
Артист

Тимоха Сушин

ATMA
Артист

ATMA

DIAMUR
Артист

DIAMUR

V1NCENT
Артист

V1NCENT