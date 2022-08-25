О нас

Gülşah Tanrıöver

Gülşah Tanrıöver

Альбом  ·  2022

Simsiyah

#Поп
Gülşah Tanrıöver

Артист

Gülşah Tanrıöver

Релиз Simsiyah

#

Название

Альбом

1

Трек Simsiyah

Simsiyah

Gülşah Tanrıöver

Simsiyah

3:01

Информация о правообладателе: Dogan Müzik Yapim
Другие альбомы исполнителя

Релиз Menşure Hanım
Menşure Hanım2025 · Сингл · Gülşah Tanrıöver
Релиз Tutsak
Tutsak2024 · Сингл · Gülşah Tanrıöver
Релиз Deli Fırtına
Deli Fırtına2024 · Сингл · Gülşah Tanrıöver
Релиз Acımı Çeke Çeke
Acımı Çeke Çeke2023 · Сингл · Gülşah Tanrıöver
Релиз Simsiyah
Simsiyah2022 · Альбом · Gülşah Tanrıöver
Релиз Ağrılarım Var
Ağrılarım Var2021 · Альбом · Gülşah Tanrıöver
Релиз Ağrılarım Var
Ağrılarım Var2021 · Альбом · Gülşah Tanrıöver
Релиз Aşk Adam Seçer mi
Aşk Adam Seçer mi2021 · Альбом · Gülşah Tanrıöver

