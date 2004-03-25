О нас

Nicola Arigliano

Nicola Arigliano

Альбом  ·  2004

I Swing ancora!

#Поп
Nicola Arigliano

Артист

Nicola Arigliano

Релиз I Swing ancora!

#

Название

Альбом

1

Трек Adagio Biagio (Live)

Adagio Biagio (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:30

2

Трек Quel motivetto (Live)

Quel motivetto (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:00

3

Трек Abat-Jour (Live)

Abat-Jour (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:27

4

Трек Il pesce e l'uccellino (Live)

Il pesce e l'uccellino (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

2:18

5

Трек Ho un sassolino nella scarpa (Live)

Ho un sassolino nella scarpa (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:17

6

Трек Ziki paki ziki pu (Live)

Ziki paki ziki pu (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:48

7

Трек Black Coffee (Live)

Black Coffee (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

7:20

8

Трек Night and Day (Live)

Night and Day (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:47

9

Трек Così (Live)

Così (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:42

10

Трек È quasi l'alba (Live)

È quasi l'alba (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

5:56

11

Трек Sono tre parole (Live)

Sono tre parole (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:53

12

Трек 'E spingole francese (Live)

'E spingole francese (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

2:40

13

Трек Sul tram (Live)

Sul tram (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:35

14

Трек Lodovico (Live)

Lodovico (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:13

15

Трек Maramao, perché sei morto (Live)

Maramao, perché sei morto (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

2:42

16

Трек Il pinguino innamorato (Live)

Il pinguino innamorato (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:01

17

Трек That Old Black Magic (Live)

That Old Black Magic (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

7:03

18

Трек Arrivederci (Live)

Arrivederci (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:43

19

Трек Abat-Jour (Live, Improvvisazione)

Abat-Jour (Live, Improvvisazione)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:04

20

Трек That's All (Live)

That's All (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:38

21

Трек I Should Care (Live)

I Should Care (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:36

22

Трек I'm Glad There Is You (Live)

I'm Glad There Is You (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

4:57

23

Трек Someone to Watch Over Me (Live)

Someone to Watch Over Me (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:43

24

Трек Angel Eyes (Live)

Angel Eyes (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:54

25

Трек Speak of the Devil (Live)

Speak of the Devil (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

3:02

26

Трек I Sing Ammore (Live)

I Sing Ammore (Live)

Nicola Arigliano

I Swing ancora!

2:21

Информация о правообладателе: 6T3
