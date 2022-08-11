Информация о правообладателе: Gul Zaman
Альбом · 2022
Mayan Pr Ta Yam
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Wa Janana Ta Che Tena Lare2023 · Сингл · Taj Muhammad
Jonah Bya Rawote2023 · Сингл · Taj Muhammad
Sa Wayam Mesre2023 · Сингл · Taj Muhammad
Qise Darta Da Zrah Kawoma2023 · Сингл · Taj Muhammad
Sa Shur Mashor Da2023 · Сингл · Taj Muhammad
Guzara Grana Shwa2023 · Сингл · Taj Muhammad
Ghamaz De Sir Owakhe2023 · Сингл · Taj Muhammad
Ghamo Khwalare Yam2023 · Сингл · Taj Muhammad
Frayadona Kawe2023 · Сингл · Taj Muhammad
Da Mayano Dase Hal Da2023 · Сингл · Taj Muhammad
Deedan Da Para2023 · Альбом · Taj Muhammad
Zama Da Mene Na Tuba2023 · Сингл · Haidar
Mayan Pr Ta Yam2022 · Альбом · Taj Muhammad
Jora Khobona, Vol. 12022 · Альбом · Taj Muhammad