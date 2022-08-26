О нас

Lizki

Lizki

Сингл  ·  2022

it's just a dream

#Поп
Lizki

Артист

Lizki

Релиз it's just a dream

#

Название

Альбом

1

Трек it's just a dream

it's just a dream

Lizki

it's just a dream

3:40

Информация о правообладателе: Seayou Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз Hush Now, Baby
Hush Now, Baby2025 · Сингл · Lizki
Релиз In Between
In Between2025 · Сингл · Lizki
Релиз Bit My Lips
Bit My Lips2025 · Сингл · Lizki
Релиз Back Out Alive
Back Out Alive2025 · Сингл · Lizki
Релиз Easy
Easy2023 · Сингл · Lizki
Релиз Cover Me in Silver
Cover Me in Silver2023 · Сингл · Lizki
Релиз Lose My Head
Lose My Head2023 · Сингл · Lizki
Релиз Easy
Easy2023 · Сингл · Lizki
Релиз it's just a dream
it's just a dream2022 · Сингл · Lizki
Релиз Forward
Forward2021 · Альбом · Lizki
Релиз Dynamite
Dynamite2021 · Альбом · Lizki
Релиз Spin Me Around
Spin Me Around2021 · Сингл · Lizki
Релиз Press Rewind
Press Rewind2020 · Сингл · Lizki
Релиз MCKY
MCKY2019 · Альбом · Lizki

