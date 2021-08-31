О нас

Игорьянг

Игорьянг

Альбом  ·  2021

За день до суицида

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1 лайк

Игорьянг

Артист

Игорьянг

Релиз За день до суицида

#

Название

Альбом

1

Трек Передоз

Передоз

Игорьянг

За день до суицида

2:50

2

Трек Дым в моих лёгких

Дым в моих лёгких

Игорьянг

За день до суицида

2:40

3

Трек Падаем

Падаем

Игорьянг

За день до суицида

3:10

4

Трек Для чего

Для чего

Игорьянг

За день до суицида

3:40

5

Трек Скажи мне, что любишь

Скажи мне, что любишь

Игорьянг

За день до суицида

2:45

6

Трек Плохой

Плохой

Игорьянг

За день до суицида

2:25

7

Трек Капюшон

Капюшон

Игорьянг

За день до суицида

2:55

8

Трек По местам

По местам

Игорьянг

За день до суицида

3:30

9

Трек Врум врум врум врум

Врум врум врум врум

Игорьянг

За день до суицида

3:05

10

Трек Я курю каждый день

Я курю каждый день

Игорьянг

За день до суицида

2:20

Информация о правообладателе: Rhymes Music Inc.
