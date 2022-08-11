Информация о правообладателе: 1313 Records
Альбом · 2022
Maa
ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ2025 · Сингл · Bhai Gurlal Singh Ji
Hunde Dukhre Dur Sri Harikrishn Dheayea Ton2025 · Сингл · Bhai Gurlal Singh Ji
ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਕੇ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਜੁਝਾਰ ਦਾ2025 · Сингл · Bhai Gurlal Singh Ji
Ak472025 · Сингл · Gora Rai
Ek Kinka Rehmat Da2025 · Сингл · Bhai Mehal Singh Ji
Jaandi Shookdi Car Jujharuyan Di2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji
Operation Blue Star2023 · Сингл · Bhai Mehal Singh Ji
Jaandi Shookdi Car Jujharuan Di2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji
Hoke Meharwan Mehra Walya2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji
Jaago (Live)2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji
Tere Jeha Baajan Waleya2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji
Hari Singh Nalwa2023 · Сингл · Bhai Mehal Singh Ji
Teri Preet Hi Mera Jeevan Hai2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji
Saddi Nazar2023 · Сингл · Bhai Jugraj Singh Ji