О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Adriano Mondini X-Press

Adriano Mondini X-Press

Альбом  ·  2022

Oboe in Europe!

#Джаз
Adriano Mondini X-Press

Артист

Adriano Mondini X-Press

Релиз Oboe in Europe!

#

Название

Альбом

1

Трек Crazy Train (Live)

Crazy Train (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

4:25

2

Трек B.C.D.B. (Live)

B.C.D.B. (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

5:06

3

Трек Angelica (Live)

Angelica (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

6:22

4

Трек Bullet Train (Live)

Bullet Train (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

5:47

5

Трек Joe Oboe (Live)

Joe Oboe (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

8:37

6

Трек Introspectrum (Live)

Introspectrum (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

3:31

7

Трек Solo Oboe (Live)

Solo Oboe (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

5:10

8

Трек Adagio (Live)

Adagio (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

4:30

9

Трек Come Back (Live)

Come Back (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

5:15

10

Трек Solo percussioni (Live)

Solo percussioni (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

1:55

11

Трек Chinese Food (Live)

Chinese Food (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

4:31

12

Трек Ende Concert (Live)

Ende Concert (Live)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

2:19

13

Трек East Meet West (Bonus Track)

East Meet West (Bonus Track)

Adriano Mondini X-Press

Oboe in Europe!

4:06

Информация о правообладателе: Halidon
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Essential Power
Essential Power2023 · Альбом · Adriano Mondini X-Press
Релиз Oboe in Europe!
Oboe in Europe!2022 · Альбом · Adriano Mondini X-Press
Релиз Tales from Ancient Manors
Tales from Ancient Manors2022 · Альбом · Adriano Mondini X-Press
Релиз Manuel
Manuel2021 · Альбом · Strings Quartet Of Como
Релиз Joe Oboe
Joe Oboe2021 · Альбом · Adriano Mondini X-Press
Релиз Padenghe Jazz Festival 2017
Padenghe Jazz Festival 20172017 · Сингл · Threefour Band
Релиз Angelica - Peschiera Rama Festival 2017
Angelica - Peschiera Rama Festival 20172017 · Сингл · Duo Extra The Lost Session

Похожие артисты

Adriano Mondini X-Press
Артист

Adriano Mondini X-Press

Paul Kalkbrenner
Артист

Paul Kalkbrenner

Lane 8
Артист

Lane 8

Eelke Kleijn
Артист

Eelke Kleijn

Spada
Артист

Spada

Bondi
Артист

Bondi

Anturage
Артист

Anturage

Alexey Union
Артист

Alexey Union

Thomas Oliver
Артист

Thomas Oliver

Franky Wah
Артист

Franky Wah

AIWASKA
Артист

AIWASKA

Rodriguez Jr
Артист

Rodriguez Jr

Fritz Kalkbrenner
Артист

Fritz Kalkbrenner