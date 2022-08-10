О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Darwish Kakar

Darwish Kakar

Альбом  ·  2022

Talab jan kana

#Поп
Darwish Kakar

Артист

Darwish Kakar

Релиз Talab jan kana

#

Название

Альбом

1

Трек Talab jan kana

Talab jan kana

Darwish Kakar

Talab jan kana

9:49

Информация о правообладателе: Khilji Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tori Tori Shpey
Tori Tori Shpey2024 · Сингл · Darwish Kakar
Релиз Za Dey Wina Pashtona Pa Jahan Ki
Za Dey Wina Pashtona Pa Jahan Ki2024 · Альбом · Darwish Kakar
Релиз Da Zra Pa Khwasha Pa Se Tlam
Da Zra Pa Khwasha Pa Se Tlam2023 · Сингл · Darwish Kakar
Релиз Satry Zandga Da
Satry Zandga Da2023 · Сингл · Darwish Kakar
Релиз Talab jan kana
Talab jan kana2022 · Альбом · Darwish Kakar
Релиз Kaliman La Pashtano Yam
Kaliman La Pashtano Yam2022 · Альбом · Darwish Kakar
Релиз Baashahi De Bala Okhwari
Baashahi De Bala Okhwari2022 · Альбом · Darwish Kakar
Релиз Zolapa
Zolapa2021 · Альбом · Darwish Kakar
Релиз Da Pasarli Guloona
Da Pasarli Guloona2021 · Альбом · Darwish Kakar
Релиз Inqlabi Janan
Inqlabi Janan2021 · Альбом · Darwish Kakar

Похожие артисты

Darwish Kakar
Артист

Darwish Kakar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож