О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mukesh Sharma

Mukesh Sharma

Альбом  ·  2022

Ghyu Sagyan Ghee Tyar

#Со всего мира
Mukesh Sharma

Артист

Mukesh Sharma

Релиз Ghyu Sagyan Ghee Tyar

#

Название

Альбом

1

Трек Ghyu Sagyan Ghee Tyar

Ghyu Sagyan Ghee Tyar

Mukesh Sharma

Ghyu Sagyan Ghee Tyar

6:03

Информация о правообладателе: MS Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Lag Gaye Oyee...
Lag Gaye Oyee...2024 · Альбом · Mukesh Sharma
Релиз Kinaniya Ko Paani
Kinaniya Ko Paani2024 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Sune Bangaal Wali Ge
Sune Bangaal Wali Ge2024 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Kiss Deda Gal Me Naya Naya Sal Me
Kiss Deda Gal Me Naya Naya Sal Me2023 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Devghar Jali Piyarki Frak Wali
Devghar Jali Piyarki Frak Wali2023 · Сингл · Devi Priyanka
Релиз Mera Ram Nahi Ghane Sal Ka
Mera Ram Nahi Ghane Sal Ka2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Maa Ke Charno Me Swarg Bataya
Maa Ke Charno Me Swarg Bataya2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Jivan Hai Maya Jaal Ka Fanda
Jivan Hai Maya Jaal Ka Fanda2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Sabri Ne Ram Rata Tha
Sabri Ne Ram Rata Tha2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Maiya Ki Lal Chundari Khoobsurat Hai
Maiya Ki Lal Chundari Khoobsurat Hai2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Salasar Me Baithe Hai Bajrangi
Salasar Me Baithe Hai Bajrangi2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Mandir Me Aawoge To Bhagwan Milenge
Mandir Me Aawoge To Bhagwan Milenge2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Maat Pita Ki Sewa Karlo
Maat Pita Ki Sewa Karlo2022 · Сингл · Mukesh Sharma
Релиз Ram Ji Aaye Ayodhya Me
Ram Ji Aaye Ayodhya Me2022 · Сингл · Mukesh Sharma

Похожие артисты

Mukesh Sharma
Артист

Mukesh Sharma

Armando Trovajoli
Артист

Armando Trovajoli

Özlem Özdil
Артист

Özlem Özdil

Zohreh Jooya
Артист

Zohreh Jooya

Sarathy Korwar
Артист

Sarathy Korwar

Mehmet Yesilcay
Артист

Mehmet Yesilcay

Cafer Nazlıbaş
Артист

Cafer Nazlıbaş

Rupa
Артист

Rupa

New York Gypsy All Stars
Артист

New York Gypsy All Stars

Rıdvan Gönenli
Артист

Rıdvan Gönenli

Manolis Karantinis
Артист

Manolis Karantinis

Mihalis Nikoloudis
Артист

Mihalis Nikoloudis

Abdoulaye Diabaté
Артист

Abdoulaye Diabaté