Pawan Parwana

Альбом  ·  2022

Jiyara Tarase

#Со всего мира
Pawan Parwana

Артист

Релиз Jiyara Tarase

#

Название

Альбом

1

Трек Jiyara Tarase

Jiyara Tarase

Jiyara Tarase

5:12

Информация о правообладателе: IPR Music World
Другие альбомы исполнителя

Релиз Holi Me Chamaran Aawtare
Holi Me Chamaran Aawtare2024 · Сингл · Anisha Aachal
Релиз Laeshenshi Hathiyaar
Laeshenshi Hathiyaar2024 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Dosra Se Batiyawelu
Dosra Se Batiyawelu2024 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Roj Chataba Raja Ji
Roj Chataba Raja Ji2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Dhori Gahir Wali
Dhori Gahir Wali2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз LABHAR KE PATIDEV BHANA DE
LABHAR KE PATIDEV BHANA DE2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Bhatar Milal Nachaniya
Bhatar Milal Nachaniya2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Balam Tani Bena Dola Di Na
Balam Tani Bena Dola Di Na2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Hai Ham Chamar Goriya Chapab Ta Haphe Lagabu
Hai Ham Chamar Goriya Chapab Ta Haphe Lagabu2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Lal Chunariya Maiya Ke
Lal Chunariya Maiya Ke2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Maai Sewak Banal
Maai Sewak Banal2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Bhairo Ke Bahiniya
Bhairo Ke Bahiniya2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Maai Ke Murti
Maai Ke Murti2023 · Сингл · Pawan Parwana
Релиз Darshan Maai Ke
Darshan Maai Ke2023 · Сингл · Pawan Parwana

