Информация о правообладателе: Gita Suara Music
Альбом · 2022
Alum
#
Название
Альбом
1
5:46
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
NANGGUNG WIRANG2024 · Сингл · Dini Kurnia
Kiyu Kiyu Supir Truk2024 · Сингл · Dini Kurnia
Dudu Roso Welas2024 · Сингл · Dini Kurnia
Penipu Alus2024 · Сингл · Dini Kurnia
Berpisah Di Ujung Jalan2024 · Сингл · Dini Kurnia
Tulus2024 · Сингл · Andrea Ky
Akhire Bali2024 · Сингл · Dini Kurnia
Ngelabur Langit2024 · Сингл · Dini Kurnia
Tau Dadi Cerito2024 · Сингл · Dini Kurnia
Warang2024 · Сингл · Dini Kurnia
Ora Ono Wong Koyo Aku2024 · Сингл · Dini Kurnia
Loro Pikir2024 · Сингл · Dini Kurnia
Di Petik Wong Liyo2024 · Сингл · Dini Kurnia
Dudu Aran Welas2024 · Сингл · Dini Kurnia