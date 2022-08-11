О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Amin Ulfat

Amin Ulfat

Альбом  ·  2022

Wa Bewafa

#Со всего мира
Amin Ulfat

Артист

Amin Ulfat

Релиз Wa Bewafa

#

Название

Альбом

1

Трек Sta Yado No

Sta Yado No

Amin Ulfat

Wa Bewafa

7:04

2

Трек Staray Malang Yem

Staray Malang Yem

Amin Ulfat

Wa Bewafa

6:22

3

Трек Staray Zindagi Da Zama

Staray Zindagi Da Zama

Amin Ulfat

Wa Bewafa

5:51

4

Трек Starge De Saray

Starge De Saray

Amin Ulfat

Wa Bewafa

6:00

5

Трек Starge Me Janana

Starge Me Janana

Amin Ulfat

Wa Bewafa

8:07

6

Трек Ta Chi Raze La Agha Sanga - Gharanai

Ta Chi Raze La Agha Sanga - Gharanai

Amin Ulfat

Wa Bewafa

12:50

7

Трек Ta Karama Malang

Ta Karama Malang

Amin Ulfat

Wa Bewafa

4:33

8

Трек Tera Ba Di Zwani Shi

Tera Ba Di Zwani Shi

Amin Ulfat

Wa Bewafa

4:10

9

Трек Tor Whre Khalona

Tor Whre Khalona

Amin Ulfat

Wa Bewafa

4:55

10

Трек Wa Bewafa

Wa Bewafa

Amin Ulfat

Wa Bewafa

6:11

11

Трек Ya Gharibi We

Ya Gharibi We

Amin Ulfat

Wa Bewafa

12:36

12

Трек Yam Musafar Yam Musafar

Yam Musafar Yam Musafar

Amin Ulfat

Wa Bewafa

4:48

13

Трек Yawa Laza Me Na Hare Gi Khakuli

Yawa Laza Me Na Hare Gi Khakuli

Amin Ulfat

Wa Bewafa

5:01

14

Трек Zaba Ya Daro Ghamo Mar Wom - Gharanai

Zaba Ya Daro Ghamo Mar Wom - Gharanai

Amin Ulfat

Wa Bewafa

11:38

15

Трек Zalam Maka Wa

Zalam Maka Wa

Amin Ulfat

Wa Bewafa

6:57

16

Трек Zama Da Yar Killi Ta

Zama Da Yar Killi Ta

Amin Ulfat

Wa Bewafa

6:34

17

Трек Zama Hazar Chi Dar Pasay We

Zama Hazar Chi Dar Pasay We

Amin Ulfat

Wa Bewafa

11:12

18

Трек Zama Khoga Janana

Zama Khoga Janana

Amin Ulfat

Wa Bewafa

5:40

19

Трек Zama Laila Bandi Ba

Zama Laila Bandi Ba

Amin Ulfat

Wa Bewafa

12:45

20

Трек Zama Pa Tor Zulfo Jang De

Zama Pa Tor Zulfo Jang De

Amin Ulfat

Wa Bewafa

11:06

21

Трек Zhra Ba Waro Waro Sabra Wam - Gharanai

Zhra Ba Waro Waro Sabra Wam - Gharanai

Amin Ulfat

Wa Bewafa

10:49

22

Трек Zhra Jail Ta Me Wacha Wa

Zhra Jail Ta Me Wacha Wa

Amin Ulfat

Wa Bewafa

5:13

23

Трек Zhra Me Pa Dasi

Zhra Me Pa Dasi

Amin Ulfat

Wa Bewafa

7:54

24

Трек Zhra Sabra Wam Malguro

Zhra Sabra Wam Malguro

Amin Ulfat

Wa Bewafa

5:06

Информация о правообладателе: ASM Production
