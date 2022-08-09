О нас

Qandi Kochi

Qandi Kochi

Альбом  ·  2022

Ma Za Bal Watan Ta

#Со всего мира
Qandi Kochi

Артист

Qandi Kochi

Релиз Ma Za Bal Watan Ta

#

Название

Альбом

1

Трек Ma Wal Wai Wai

Ma Wal Wai Wai

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

6:05

2

Трек Ma Pa Naz Dar Jorawal

Ma Pa Naz Dar Jorawal

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

11:38

3

Трек Mama wada k Mi ka

Mama wada k Mi ka

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

6:28

4

Трек Mina wal

Mina wal

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

7:22

5

Трек Mozh Dase Nawey Rawra

Mozh Dase Nawey Rawra

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

10:48

6

Трек Nazak Spin Golalai Janan

Nazak Spin Golalai Janan

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:48

7

Трек Nazaka Nazamina Khula Pa So

Nazaka Nazamina Khula Pa So

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:01

8

Трек Pa Dwaro Stargo Rond

Pa Dwaro Stargo Rond

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

6:04

9

Трек Pa Las Nakrize

Pa Las Nakrize

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

6:38

10

Трек Pa ma Grana

Pa ma Grana

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:24

11

Трек Pa Spin Moter K

Pa Spin Moter K

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

3:37

12

Трек Pa Makh mi mre

Pa Makh mi mre

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

6:51

13

Трек Pa Spina Corla K Gaza

Pa Spina Corla K Gaza

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:21

14

Трек Pa Spina Tanda

Pa Spina Tanda

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:02

15

Трек Rasha Ashna

Rasha Ashna

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

4:57

16

Трек Rasha Khwa la Rash

Rasha Khwa la Rash

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:27

17

Трек Somra Ba kha Wai

Somra Ba kha Wai

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

4:39

18

Трек Sam Da Yaqoto Shin Ghamai

Sam Da Yaqoto Shin Ghamai

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

9:27

19

Трек Somra Wakht

Somra Wakht

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

6:56

20

Трек Spina Kholghi Raka

Spina Kholghi Raka

Qandi Kochi

Ma Za Bal Watan Ta

5:19

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
