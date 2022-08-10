Информация о правообладателе: Kundan Bihari Official
Альбом · 2022
Aile Rjd Sarkar Re Bande
Другие альбомы исполнителя
Bhatijba ke mausi haijma tore debau re2024 · Сингл · Kundan Bihari
Piyawa Kasai Hawe2024 · Сингл · Kundan Bihari
Hum Jaib Ho2024 · Сингл · Kundan Bihari
Holi me lon par khoje bhatar2024 · Сингл · Kundan Bihari
Mathawa Par Daura Ba2024 · Сингл · Kundan Bihari
Thawe Nagar Chali2024 · Сингл · Kundan Bihari
Nam Japat Rahi2024 · Сингл · Kundan Bihari
Paresani Bate Baba2024 · Сингл · Kundan Bihari
Hans Ke Sawari Kaini2024 · Сингл · Kundan Bihari
Jhijhiya Khele Chali2024 · Сингл · Kundan Bihari
Chali Ghate Raja2024 · Сингл · Kundan Bihari
Badi Paresan Bani2024 · Сингл · Kundan Bihari
Aragh Swikar Kari2024 · Сингл · Kundan Bihari
Dekhi Na Patariya Baba Ji2023 · Сингл · Kundan Bihari