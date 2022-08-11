Информация о правообладателе: SKK Production
Альбом · 2022
Jore Sta Yare Ke Sall Bane
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Nan De Akhlaq Nan De Wafa Shta2024 · Альбом · Sher Baz Kochi
Ta Bewafa Shawa Kabarjan2024 · Сингл · Sher Baz Kochi
Wali Di Sar Pa Zangano Ka Tapay2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Da Zra Pa Sar Me Zakhmona2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Malamat Darbandi yama Jar2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Da Matlab Yaran Gamjane Tapey2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Ta Me Da Stargo Tora Ya2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Zama Meena Mohabbat2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Pa Yao Nazar Bandi Chor Kum Zawani Margi2023 · Сингл · Sher Baz Kochi
Raza Shireenay2022 · Сингл · Sher Baz Kochi
Janana Zama Zra Ya2022 · Альбом · Sher Baz Kochi
Da Janan Dedan2022 · Альбом · Sher Baz Kochi
Jore Sta Yare Ke Sall Bane2022 · Альбом · Sher Baz Kochi
Musafar janan2022 · Альбом · Sher Baz Kochi