Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Sher Baz Kochi

Sher Baz Kochi

Альбом  ·  2022

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

#Со всего мира
Sher Baz Kochi

Артист

Sher Baz Kochi

Релиз Jore Sta Yare Ke Sall Bane

#

Название

Альбом

1

Трек Jore Sta Yare Ke Sall Bane

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

24:01

2

Трек Mubaraki Da Zra Pa Meena

Mubaraki Da Zra Pa Meena

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

14:09

3

Трек Pa Mayan Zra Me

Pa Mayan Zra Me

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

10:41

4

Трек Swazi Ba Pa Orr Ke

Swazi Ba Pa Orr Ke

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

16:32

5

Трек Wa Jar Pa Zra Zaleme

Wa Jar Pa Zra Zaleme

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

20:14

6

Трек Wa Khob Razi Sa Wakm

Wa Khob Razi Sa Wakm

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

23:53

7

Трек Wa Pa Mazigar Ke

Wa Pa Mazigar Ke

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

22:43

8

Трек Wa Pa Mro Stargo Janana

Wa Pa Mro Stargo Janana

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

6:37

9

Трек Wa Zalfe De Bea Nan Zangawale

Wa Zalfe De Bea Nan Zangawale

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

7:36

10

Трек Ya Pama De Wakre Sa Kane

Ya Pama De Wakre Sa Kane

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

12:24

11

Трек Ya Shana Shana Shana

Ya Shana Shana Shana

Sher Baz Kochi

Jore Sta Yare Ke Sall Bane

2:01

Информация о правообладателе: SKK Production
