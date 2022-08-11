О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Audionic stereo
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Che Mayen De Zorawol
Che Mayen De Zorawol2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Jaar Watan Afghanistana
Jaar Watan Afghanistana2024 · Альбом · Rasool Badshah
Релиз Khpal Zargai Khushalawoma
Khpal Zargai Khushalawoma2024 · Сингл · Shabnam
Релиз Zama Khostwal Janana Tapay
Zama Khostwal Janana Tapay2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Aye Raqeeba Zamunga Manz Ke Jor Na Kre Biltoon
Aye Raqeeba Zamunga Manz Ke Jor Na Kre Biltoon2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Gup Lagawa Nan Mo Deedan Kare De Pa Ghara Da
Gup Lagawa Nan Mo Deedan Kare De Pa Ghara Da2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Zra Me Bal Kali Ke Mayen De Wartlal Rata Gran De
Zra Me Bal Kali Ke Mayen De Wartlal Rata Gran De2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Tal Ba Na We Da Wakhtona Grana Yara Dastan Tapay
Tal Ba Na We Da Wakhtona Grana Yara Dastan Tapay2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Granai Tala Be Razama
Granai Tala Be Razama2024 · Альбом · Rasool Badshah
Релиз Da Pake Meene Dewana Sha
Da Pake Meene Dewana Sha2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Da Yar Meene
Da Yar Meene2024 · Сингл · Rasool Badshah
Релиз Zra Ye Rana Ware Da
Zra Ye Rana Ware Da2024 · Альбом · Rasool Badshah
Релиз Mayan De Krama Yara
Mayan De Krama Yara2024 · Альбом · Rasool Badshah
Релиз Zama Da Jwand Gulaba
Zama Da Jwand Gulaba2024 · Альбом · Rasool Badshah

Похожие артисты

Rasool Badshah
Артист

Rasool Badshah

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож