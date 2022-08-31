О нас

Kobranocka

Kobranocka

Альбом  ·  2022

Nie bądźmy obojętni

#Рок
Kobranocka

Артист

Kobranocka

Релиз Nie bądźmy obojętni

#

Название

Альбом

1

Трек Boję się, więc jestem

Boję się, więc jestem

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

3:58

2

Трек Patriotyzm

Patriotyzm

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

3:34

3

Трек Odchodzę

Odchodzę

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

4:27

4

Трек Koniec końców

Koniec końców

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

2:59

5

Трек Barbarzyńcy się modlą

Barbarzyńcy się modlą

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

4:25

6

Трек Nasza miłość zabija

Nasza miłość zabija

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

3:21

7

Трек Nie bądźmy obojętni

Nie bądźmy obojętni

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

2:28

8

Трек Jestem od Ciebie uzależniony

Jestem od Ciebie uzależniony

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

4:04

9

Трек Diabeł

Diabeł

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

4:41

10

Трек Nic już nie będzie normalne

Nic już nie będzie normalne

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

4:10

11

Трек Wesołych świąt, daleko stąd

Wesołych świąt, daleko stąd

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

2:48

12

Трек Dzieci ulicy

Dzieci ulicy

Kobranocka

Nie bądźmy obojętni

3:59

Информация о правообладателе: MTJ
Другие альбомы исполнителя

Релиз Nie bądźmy obojętni
Nie bądźmy obojętni2022 · Альбом · Kobranocka
Релиз SPOX!
SPOX!2022 · Альбом · Kobranocka
Релиз Wesołych świąt, daleko stąd!
Wesołych świąt, daleko stąd!2020 · Альбом · Kobranocka
Релиз My i Oni
My i Oni2019 · Альбом · Kobranocka
Релиз My i Oni
My i Oni2019 · Альбом · Kobranocka
Релиз Sterowany jest ten świat
Sterowany jest ten świat2018 · Альбом · Kobranocka
Релиз Drzewa
Drzewa2017 · Альбом · Kobranocka
Релиз Prawdopodobnie najlepsze
Prawdopodobnie najlepsze2016 · Альбом · Kobranocka
Релиз O miłości i wolności
O miłości i wolności2009 · Альбом · Kobranocka
Релиз Niech popłyną łzy
Niech popłyną łzy2008 · Альбом · Kobranocka
Релиз Ku nieboskłonom
Ku nieboskłonom2007 · Альбом · Kobranocka
Релиз Kwiaty na żywopłocie
Kwiaty na żywopłocie2004 · Альбом · Kobranocka
Релиз Póki to nie zabronione
Póki to nie zabronione2004 · Альбом · Kobranocka
Релиз Sztuka jest skarpetką kulawego
Sztuka jest skarpetką kulawego2003 · Альбом · Kobranocka

