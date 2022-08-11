О нас

Rasool Badshah

Rasool Badshah

Альбом  ·  2022

Load Shedding, Vol. 316

#Со всего мира
Rasool Badshah

Артист

Rasool Badshah

Релиз Load Shedding, Vol. 316

#

Название

Альбом

1

Трек Akhtar De Agho Mubark Sha

Akhtar De Agho Mubark Sha

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

3:01

2

Трек Ghale Ghale Ba Darzam

Ghale Ghale Ba Darzam

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

5:10

3

Трек Janan Pa Killi Jor Kare Aur Da

Janan Pa Killi Jor Kare Aur Da

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

4:50

4

Трек Khushali Zahra

Khushali Zahra

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

5:04

5

Трек Ma Rata Gora

Ma Rata Gora

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

5:09

6

Трек Meena Meena Na Da

Meena Meena Na Da

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

4:32

7

Трек Na Zhra Sabra Wale Sham

Na Zhra Sabra Wale Sham

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

4:56

8

Трек Naray Naray Baran Shoro Da

Naray Naray Baran Shoro Da

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

6:03

9

Трек Ware Ware Salgi

Ware Ware Salgi

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

5:19

10

Трек Yaw Zali Kho Rasha

Yaw Zali Kho Rasha

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

5:25

11

Трек Zhra Me Ghamjan Da

Zhra Me Ghamjan Da

Rasool Badshah

Load Shedding, Vol. 316

5:37

Информация о правообладателе: Audionic stereo
