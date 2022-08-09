О нас

Qandi Kochi

Qandi Kochi

Альбом  ·  2022

Waran Sho Kabal

#Со всего мира
Qandi Kochi

Артист

Qandi Kochi

Релиз Waran Sho Kabal

#

Название

Альбом

1

Трек Akhar Be Kona

Akhar Be Kona

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

8:09

2

Трек Aorbal Rakhor Ka Ashna Kabal

Aorbal Rakhor Ka Ashna Kabal

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

8:29

3

Трек Aos Kawa Salo

Aos Kawa Salo

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

4:28

4

Трек Arman Arman Dy na Da Winm

Arman Arman Dy na Da Winm

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

5:10

5

Трек Aworbal Nawey Jorawama

Aworbal Nawey Jorawama

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

4:58

6

Трек Bal Watan Ta Ma Za

Bal Watan Ta Ma Za

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

2:48

7

Трек Awshke Mi Raghly Pa Grewan

Awshke Mi Raghly Pa Grewan

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

6:13

8

Трек Cha Ta Wazharama

Cha Ta Wazharama

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

5:12

9

Трек Bar Kali Ta Zama

Bar Kali Ta Zama

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

6:14

10

Трек Chire Lar Wey Rasa

Chire Lar Wey Rasa

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

4:25

11

Трек Da Bado Strgo

Da Bado Strgo

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

5:08

12

Трек Da Chinaro Wane Da Lali

Da Chinaro Wane Da Lali

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

4:38

13

Трек Da Be Lata mi Por Bal Cha

Da Be Lata mi Por Bal Cha

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

6:12

14

Трек Da Paktia pa Godarino

Da Paktia pa Godarino

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

4:44

15

Трек Da Spin tikri

Da Spin tikri

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

2:39

16

Трек Da pore Kali Malak

Da pore Kali Malak

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

5:50

17

Трек Da Syaligare Starge Ma Torawa

Da Syaligare Starge Ma Torawa

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

5:13

18

Трек Da Sta Da Para Ba Zan

Da Sta Da Para Ba Zan

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

6:00

19

Трек Da Zalim Zwi

Da Zalim Zwi

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

6:59

20

Трек DaAsari Starge ma Gora

DaAsari Starge ma Gora

Qandi Kochi

Waran Sho Kabal

3:33

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
