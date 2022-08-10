О нас

Mujahid Mansoor Malangi

Mujahid Mansoor Malangi

Альбом  ·  2022

Mujahid Mansoor Malangi First Song

#Фолк
Mujahid Mansoor Malangi

Артист

Mujahid Mansoor Malangi

Релиз Mujahid Mansoor Malangi First Song

#

Название

Альбом

1

Трек Mujahid Mansoor Malangi First Song

Mujahid Mansoor Malangi First Song

Mujahid Mansoor Malangi

Mujahid Mansoor Malangi First Song

16:12

Информация о правообладателе: ( Malangi Studio ) Zafar Production
Другие альбомы исполнителя

Релиз Dil Ho Gaya Aey Nokar Janab Da
Dil Ho Gaya Aey Nokar Janab Da2024 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Shala Kakh Na Rahe Tera Ghurbat
Shala Kakh Na Rahe Tera Ghurbat2024 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Kalay Rang Di Gli
Kalay Rang Di Gli2024 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Vasda Rasda Ghar Mera Barbad Kitaye
Vasda Rasda Ghar Mera Barbad Kitaye2023 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Gharzan Da Badshah
Gharzan Da Badshah2023 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Chittay Deenh Nu Desenday Tare Hin
Chittay Deenh Nu Desenday Tare Hin2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Dar Dar Tey Faqirana
Dar Dar Tey Faqirana2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Kaly Rang Di GLi Te
Kaly Rang Di GLi Te2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Mujahid Mansoor Malangi First Song
Mujahid Mansoor Malangi First Song2022 · Альбом · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Patla Nafees Jia Dhola
Patla Nafees Jia Dhola2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Ghar Hai Bewafa Da
Ghar Hai Bewafa Da2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Goriyan Bahnwan Neeliyan Wangan
Goriyan Bahnwan Neeliyan Wangan2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Dhaar Pe Gai - Single
Dhaar Pe Gai - Single2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Релиз Chitta Chola Siwa Dhola Ve - Single
Chitta Chola Siwa Dhola Ve - Single2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi

