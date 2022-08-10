Информация о правообладателе: ( Malangi Studio ) Zafar Production
Альбом · 2022
Mujahid Mansoor Malangi First Song
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Dil Ho Gaya Aey Nokar Janab Da2024 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Shala Kakh Na Rahe Tera Ghurbat2024 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Kalay Rang Di Gli2024 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Vasda Rasda Ghar Mera Barbad Kitaye2023 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Gharzan Da Badshah2023 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Chittay Deenh Nu Desenday Tare Hin2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Dar Dar Tey Faqirana2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Kaly Rang Di GLi Te2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Mujahid Mansoor Malangi First Song2022 · Альбом · Mujahid Mansoor Malangi
Patla Nafees Jia Dhola2022 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Ghar Hai Bewafa Da2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Goriyan Bahnwan Neeliyan Wangan2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Dhaar Pe Gai - Single2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi
Chitta Chola Siwa Dhola Ve - Single2021 · Сингл · Mujahid Mansoor Malangi